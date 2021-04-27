Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Жителей и гостей столицы на майских праздниках ждет до +14 градусов. Столбики термометров покажут значения на два-четыре градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«1 мая с учетом того, что ветер будет холодный, будет не выше +9…+11 градусов в Москве. 2 мая температура повыше на пару градусов, в центре столицы возможно от +11 до +14 градусов», — привел слова Варакина ТАСС.

На протяжении практически всех праздничных дней синоптики ожидают осадки. Дожди должны прекратиться к вечеру 1 мая. Также осадков не ожидается на Пасху, 2 мая. На следующий день небо над городом снова затянут дождевые облака.

«Если будут разгонять облака, то дождь 1 мая будет в основном в Подмосковье — на западе и северо-западе», — отметил начальник ситуационного центра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве и Подмосковье в ночь на 28 апреля температура воздуха может опуститься от -1 до +4 градусов. По его словам, не стоит рассчитывать на резкое потепление на майские праздники.