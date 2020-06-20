    20 июня 2020, 05:42

    На Камчатке застрелили трех медведей, напавших на детей

    Анастасия Кукова

    В Быстринском районе Камчатского края трое медведе напали на детей и лошадь. Оленеводам-табунщикам отогнать оголодавших хищников не удалось, поэтому вызванные на место инспекторы службы по охране животного мира были вынуждены их застрелить.

    В агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатки сообщили, что раньше животные кормились на свалке, расположенной в шести километрах от села Эссо. Но она сгорела при лесном пожаре.

    «Это вынудило так называемых „помоечных медведей“, для которых отходы стали основным источником пищи, выйти к людям», — сообщили инспекторы.

    Поэтому участились нападения на собак и домашний скот. Наконец звери атаковали детей и лошадь около гостиницы «Парамушир».

    Голодные животные не отреагировали на выстрелы в воздух, сирену и громкие крики. Оттеснить их в лес не удалось, пришлось вынужденно застрелить. Эксперты предположили, что в этом районе бродят еще четыре медведя, и посоветовали жителям быть настороже.

    В Краснодарском крае жители товарищества «Урожай» пожаловались в Сочинский национальный парк на медведя, который бродит по окрестностям, задрал козу и обобрал четыре улья.