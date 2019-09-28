На экологическую акцию в Монреале вышли 500 тысяч человек. В Джастина Трюдо кинули яйцо

Грета Тунберг пожурила Трюдо во время встречи Подробнее

Трюдо шел в группе, где было много детей. В какой-то момент за его спиной пролетело брошенное яйцо. Полицейские задержали подозреваемого.

В карманах у мужчины обнаружили еще шесть куриных яиц. Предъявят ли ему обвинения, неизвестно.

На пути Трюдо встретился один из протестующих, который назвал политика «климатическим преступником». Охрана Трюдо быстро оттеснила активиста от премьера.

На манифестацию с требованием усилить борьбу с изменением климата пришла и известная экоактивистка, 16-летняя Грета Тунберг. Эта шведская школьница начала серию экологических забастовок подростков по всему миру.

Перед акцией в Монреале Трюдо встретился с ней и выслушал ее претензии по поводу экологической политики.

В Twitter премьер поблагодарил школьницу за вдохновение, подаренное детям, и толчок для работы взрослых.