ЕС захотел ввести налог на авиатопливо

Еврокомиссия подготовила предложение о введении налога на неэкологичные виды авиатоплива. С документом ознакомилось агентство Reuters. Его представят на рассмотрение стран ЕС 14 июля.

Предлагается обложить налогом пассажирские рейсы в пределах ЕС. Он не затронет грузовые перевозки и бизнес-перелеты. Также его не будут платить при использовании водорода и современного биотоплива.

Эти меры должны подтолкнуть компании к использованию более экологичных видов топлива. Сейчас из-за высокой стоимости на их долю приходится менее 1%.

Налог предлагают ввести с 2023 года. Изначально Еврокомиссия хочет установить минимальную ставку, равную 0%. И в следующие 10 лет постепенно повышать ее до достижения запланированного уровня. Какой будет окончательная ставка, в проекте документа не сказано.

Сейчас европейские авиакомпании не платят налог на авиатопливо, что, как отмечает Еврокомиссия, «не согласуется с нынешними климатическими проблемами».

Евросоюз поставил задачу сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 55% от уровня 1990 года.