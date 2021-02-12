Юг России предупредили о похолодании на 20-25 градусов

За три ближайших дня на юге Европейской России температура воздуха понизится на 20-25 градусов. Помимо аномальных значений, жителей этого региона ожидают снег, дождь и мокрый снег.

Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге происходит понижение температуры, с четверга понижение, а в субботу температура будет понижаться до отрицательных значений, а в субботу уже и днем будут отрицательные значения в Крыму… Температура понизится за три дня на 20-25 градусов», — отметил Вильфанд.

Он также предсказал усиление ветра до 25 метров в секунду, в горах — до 35 метров в секунду.

«Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный… Для жизнедеятельности Крыма будет сложный период — 12 и 13 февраля. А затем уже будет аномально холодная погода, …будет на 7-9 градусов ниже нормы», — заявил Вильфанд.

Синоптик добавил, что аналогичная погода ожидается на Черноморском побережье и юге Краснодарского края.

Ранее Гидрометцентр предсказал жителям Брянской области ураганный ветер и сильнейший снегопад.