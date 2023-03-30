Экология 30 марта 2023, 09:53 На 170 мусорных заводах рядом с аэродромами отгонят птиц до сентября 2024 года

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Для этого объектам разрешили использовать хищных птиц и газовые пушки.

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Правительство РФ приняло постановление, согласно которому до 1 сентября 2024 года собственники объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, которые расположены вблизи аэропортов, должны провести орнитологические исследования, которые определят, привлекают ли эти объекты скопления птиц. По данным Российского экологического оператора, в стране насчитывается 170 таких объектов, работающих с твердыми коммунальными отходами.

«Российский экологический оператор инициировал рассмотрение этого вопроса в Правительстве еще в 2021 году — ведь для того, чтобы спланировать срок жизни существующих объектов обращения с отходами и построить новые, нужно однозначно понимать, мешают ли эти объекты воздушному сообщению или нет. До выхода постановления ситуация была неоднозначная — с одной стороны, Воздушный кодекс запрещал эксплуатацию объектов, способствующих скоплению птиц, в радиусе 15 км от аэропортов, с другой стороны, в стране уже эксплуатируются 170 объектов обращения с отходами, которые потенциально могут создавать такую угрозу. Перенос этих объектов в другие места требует более 100 млрд рублей, поэтому вышедшее постановление Правительства дает и альтернативные механизмы решения проблемы — позволяет использовать на таких объектах хищных птиц, газовые пушки и другие устройства, отпугивающие птиц, а также эксплуатировать закрытые объекты, на которые птицы не могут проникнуть», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Подтверждение безопасности объекта будет выдаваться специализированными орнитологическим институтами, отобранными Правительством.

«Что касается объектов, которые не проводят исследования или не могут обеспечить отпугивание птиц, то они будут закрыты. Но завершать их эксплуатацию возможно, только если им взамен построена новая инфраструктура. Напомню, что в конце 2022 года Минприроды РФ утвердило федеральную схему обращения с отходами, которая включает в себя перспективные объекты до 2030 года, 305 из них — это новые современные полигоны, вынесенные за пределы приаэродромных территорий. Принятое Правительством РФ постановление вносит ясность в планы регионов и позволяет снизить риски для воздушного сообщения наиболее эффективным способом», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.