Акция «Чистая вода» прошла в Подмосковье. К участникам очистки берегов Пахры в городском округе Домодедово присоединился депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества по охране природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. В интервью «360» он рассказал о важности очистки водоемов. Он отметил, что мир стоит перед угрозой дефицита питьевой воды, поэтому только объединив людей, государство и бизнес, можно избежать этой опасности в будущем.

Чистая вода в Подмосковье

Этим летом Вячеслав Фетисов присоединился к экологической акции «Чистая вода». Вместе с добровольцами он занимался очисткой берегов реки Пахры в городском округе Домодедово. По словам главы ВООП, одной из особенностей мероприятия стало вовлечение людей в процесс бережного отношения к природе и водным ресурсам.

«Очистили часть берега, которую замусорили те, кто там отдыхал, в основном это жители близлежащих деревень и поселков. Водолазы, которые работали на очистке дна, они собрали достаточно много. Это впечатляет. Но в целом это большая проблема», — подчеркнул он.

При этом Фетисов отметил, что проблема с Пахрой пока остается, так как вверху и внизу по течению реки работы провели недостаточно.

«Для примера могу привести Подольск. Мы совместными усилиями провели работы по очистке Волги. Там у нас уникальные специалисты на водоканале работают, которые разрабатывают новые технологии», — рассказал глава ВООП.

Он подчеркнул, что благодаря модернизации и внедрению новой уникальной системы вопрос с водой в реке удалось решить полностью.

«Сегодня многие принимают участие в таких акциях по велению сердца. Многие понимают, насколько экология и чистая вода важны. Поэтому роль общественных организаций в этом вопросе станет возрастать», — подчеркнул он.

Главная проблема человечества

Глава ВООП рассказал, что, по официальным данным, треть рек во всем мире уже пересохли, а ряде районов Африки — больше половины.

«Дефицит воды становится главной проблемой человечества. Поэтому необходимо все делать, чтобы мировое сообщество поняло, что нужно разработать стратегический план по перераспределению ресурса, чтобы люди могли выживать. Это объединение усилий, а не конфронтации, которая по всему миру происходит», — заявил он.

Среди основных проблем пересыхания рек Фетисов назвал замусоривание водоемов. Когда предприятия и простые люди сливают в пруды и реки различные отходы. Как результат — там разрастается ил, водоем мелеет и начинается необратимый процесс.

«Я сегодня прилетел из Перми. Там замечательный парк с озером, которым люди пользовались много лет. Мы подошли, а оно зеленого цвета <…> Начали выяснять, узнали, что ремонтные мастерские по покраске автомобилей, мойки — все сливают в это озеро. Все закрывают на это глаза. Это варварское отношение», — подчеркнул Фетисов.

Глава ВООП отметил, что для решения этой проблемы точечных усилий недостаточно. Он рассказал, что еще пять лет назад проводилась федеральная программа по очистке Волги. После проверки работы выяснилось, что эффекта это не дало.

«Реки протекают по разным регионам, иногда через всю страну. Но если в одном регионе можно сделать кучу добрых дел, а вверх по течению или внизу по течению ничего не происходит, это просто выброшенные деньги», — заявил Фетисов.

Он отметил, что река Амур считается одной из самых биоразнообразных в мире. Но на всем ее протяжении нет ни одного очистного сооружения, а работающие там предприятия сливают туда свои отходы. Рано или поздно река не выдержит.

Фетисов подчеркнул, что решать вопрос нужно комплексно, объединяя усилия государства, бизнеса и общества. При этом распространить эту практику на все источники питьевой воды, включая родники и колодцы.

«Дефицит воды может стать главной проблемой уже завтра. Мы не сможем решить проблему, не объединив усилия. Потому что кто-то будет выполнять работу хорошо, а кто-то — спустя рукава. Эффект будет отрицательный для всех», — отметил он.