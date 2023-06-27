Экология 27 июня 2023, 14:04 Мусоровозы Волгоградской области подключили к федеральной системе прослеживаемости

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Группа «Ситиматик» приступила к эксплуатации автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО»), разработанной Российским экологическим оператором совместно с ООО «Большая Тройка». Накануне компании подписали трехстороннее соглашение, предоставляющее Группе право пользования системой.

«Работа системы направлена на эффективное достижение целей для проведения реформы отрасли по обращению с отходами в нашей стране. Кроме того, проект положительно повлияет и на экономическую эффективность в сфере переработки отходов. Создание АИС отвечает принципам экономики замкнутого цикла и направлено на улучшение качества жизни граждан и окружающей среды», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Ситиматик» стал первой компанией отрасли обращения с отходами, которая внедрила АИС «А.ПРО» на своем предприятии. Система запущена на базе ООО «Ситиматик-Волгоград», выполняющего функции регионального оператора на всей территории Волгоградской области.

АИС «А.ПРО» представляет собой комплексное решение для поддержки бизнес-процессов регионального оператора, а также управляющей компании на полигоне или сортировочной станции. Информационная система автоматизирует всю деятельность оператора: от заключения договоров до назначения ежедневных задач водителям мусоровозов, автоматически прокладывая и оптимизируя маршруты с учетом количества отходов на объектах инфраструктуры.

Презентация системы, а также демонстрация ее функциональных возможностей, успешно прошла на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года, получив большое количество положительных отзывов.

«„Ситиматик“ непрерывно стремится к повышению эффективности и качества оказываемых услуг. Автоматизация бизнес-процессов во всех компаниях Группы — логичная и неотъемлемая часть нашего дальнейшего развития. Выбор в пользу АИС „А.ПРО“ был сделан в первую очередь потому, что это, по сути, единственное программное решение, которое было разработано с учетом специфики отрасли обращения с отходами, призванное решить все основные задачи регионального оператора, которые в той или иной степени могут быть автоматизированы. Мы были приятно удивлены возможностями системы и уверены, что она отлично зарекомендует себя как эффективный инструмент для сопровождения текущей деятельности», — отметил Председатель Совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко.

Генеральный директор ООО «А.ПРО», компании-разработчика информационной системы, Мария Чахнина подчеркнула, что «АИС „А.ПРО“ призвана учесть все нюансы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться компаниям, оказывающим услуги в сфере обращения с ТКО. „Система включает большинство необходимых регоператору программных решений. Она построена на базе единой платформы и представляет собой гибкое облачное решение. Функциональность системы постоянно дополняется и развивается, мы оперативно поддерживаем изменения нормативно-правовых актов. При этом обеспечивается высокая степень отказоустойчивости, что позволяет работать в системе большому количеству пользователей и обрабатывать большое количество разнородных данных. Помимо автоматизации большинства бизнес-процессов, АИС „А.ПРО“ дает возможность существенно сэкономить на затратах по покупке и содержанию дорогостоящей IT-инфраструктуры, так как мы предоставляем сервис „под ключ“. В целом, по нашим оценкам, система позволяет повысить эффективность работы регионального оператора в среднем на 20−30%».

«АИС — это прозрачный контроль процессов в отрасли, а также удобный инструмент для региональных операторов. Они отвечают за все этапы движения отхода, начиная с момента когда он попал в бак и отправился на переработку. Поэтому совместно с партнерами РЭО создал такой инструмент, который позволит им максимально эффективно осуществлять свою деятельность», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.