Экология 25 мая 2023, 14:15 Мусоровозы Нижегородской области подключат к федеральной системе прослеживаемости

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Стартовал процесс внедрения системы «Автоматизация процессов региональных операторов» в регионе

Российский экологический оператор заключил соглашение об информационном взаимодействии между Правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью «А.ПРО». Соглашение было подписано гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, губернатором Глебом Никитиным и представителем ООО «А.ПРО» Артемом Седовым на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

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«Региональные операторы отвечают за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами — это сбор, транспортирование, накопление, обработка, утилизация и захоронение. Они должны создавать оптимальные маршруты, следить, чтобы мусоровозы их соблюдали, вести менеджмент и контроль. В помощь региональным операторам при участии РЭО была создана АИС „А.ПРО“. В рамках соглашения РЭО предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, получаемой регионом через Систему. Наше сотрудничество призвано наладить автоматический обмен сведениями в рамках развития комплексной системы обращения с ТКО в области. Рассчитываем, что данный опыт получит распространение по всей стране», — сообщил Денис Буцаев.

Получаемая информация в рамках соглашения будет отражаться в том числе в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО). При наличии сведений о деятельности региональных операторов, операторов по обращению с ТКО в автоматизированных системах «А.ПРО», компания обязуется размещать их также в электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО.

«Суть очень простая — это улучшение информационного обеспечения обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас мы отслеживаем темпы вывоза с контейнерных площадок региональными операторами, количество мусоровозов и контейнеров. Эта же информационная система позволит синхронизировать движение транспортных средств с платежными операциями. И самое главное — там есть пилотный проект по установке датчиков на контейнеры для определения объема и массы накапливаемых отходов. По сути, это первый шаг к решению сложнейшей задачи возможного фактического оборота мусора. Сейчас нет иного способа оценки объемов по нормативу, а мы работаем над тем, чтобы такие механизмы появились», — сказал Глеб Никитин.

«Работа в АИС позволит регоператорам эффективнее достигать целей в рамках реформы отрасли по обращению с отходами. В то же время для государства и граждан появится прозрачный контроль процессов в отрасли. Инновационный подход не только поможет улучшить экологические показатели, но и будет способствовать повышению экономической эффективности в сфере утилизации отходов. Создание АИС отвечает принципам экономики замкнутого цикла и направлено на улучшение качества жизни граждан и окружающей среды», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО») была создана РЭО совместно с ООО «Большая Тройка». Ей пользуются региональные операторы для того, что быстро обмениваться данными как по принципу «снизу вверх» (от организаций к органам власти) и обратно. АИС «А.ПРО» охватывает всю деятельность оператора: от заключения договоров до назначения ежедневных задач водителям мусоровозов, автоматически прокладывая и оптимизируя маршруты с учетом количества отходов на объектах инфраструктуры.

Ранее РЭО представил мобильное приложение для водителей мусоровозов. Оно позволит региональным оператором следить за вывозом отходов с контейнерных площадок в режиме реального времени.