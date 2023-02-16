Экология 16 февраля 2023, 14:12 Мусоровозы Мариуполя подключили к IT-системе прослеживаемости

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К пилотному проекту по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО) Российского экологического оператора подключились 19 мусоровозов города Мариуполя.

«Пилотный проект по прослеживаемости ТКО направлен на оптимизацию системы обращения с отходами, оказание качественной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов населению. 19 мусоровозов города Мариуполя Донецкой Народной Республики подключены к системе мониторинга, РЭО может отслеживать их движение по маршруту. Работа по подключению мусоровозов продолжается, в будущем планируется подключить все транспортные средства, вывозящие ТКО, не только на территории ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Ведется активная работа по подключению мусоровозов во всех регионах страны к системе мониторинга. Более 5000 мусоровозов уже передают сведения о своих маршрутах. Подключение транспортных средств происходит с помощью системы ГЛОНАСС, данные о движении передаются в аналитический центр РЭО. Благодаря поступающей информации возможно отследить весь маршрут движения отходов от места их накопления до объекта размещения отходов.

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«В прошлом году РЭО в рамках реализации специального инфраструктурного проекта администрации города Мариуполя переданы 87 единиц специализированных транспортных средств, в том числе 29 мусоровозов и 9000 штук — контейнеров», — сказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Благодаря переданной технике вывезено более 100 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов и ликвидированы городские навалы отходов.