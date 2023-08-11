Экология 11 августа 2023, 10:45 Мусоровозы Крыма подключат к федеральной системе прослеживаемости РЭО

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Республика Крым подключилась в федеральной системе прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО). В регионе стартовал процесс внедрения Автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»), которую совместно создали Российский экологический оператор и ООО «Большая Тройка». Общество с ограниченной ответственностью «АПРО» заключило договор с Государственным унитарным предприятием «Крымэкоресурсы» на предоставление доступа к программному обеспечению системы.

«АИС „А.ПРО“ была создана для более эффективной работы региональных операторов, ведь именно они присутствуют практически на всем пути отходов. Внедрение системы в их деятельность призвано сделать отрасль более прозрачной, а также направлено на формирование экономики замкнутого цикла и достижение показателей нацпроекта „Экология“. Использование эффективных цифровых инструментов позволяет достичь сразу нескольких целей: снизить ущерб для окружающей среды, причиняемый отходами, настроить и проконтролировать процессы сбора, вывоза, обработки и утилизации, оптимизировать затраты на обращение с отходами, а значит, в перспективе, и тариф для населения», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«АИС „АПРО“ содержит в себе комплексный инструментарий для обеспечения всех аспектов деятельности регионального оператора. Мы можем отслеживать путь отходов от конкретного контейнера до целевого объекта инфраструктуры, будь то полигон, сортировка или объект утилизации, на всех этапах. Распределение задач по водителям, формирование маршрутных листов, контроль их исполнения и корректировка в режиме реального времени осуществляются средствами системы. Но это далеко не предел ее возможностей», — отметила генеральный директор ООО «АПРО» Мария Чахнина.

Она добавила, что АИС «АПРО» предлагает единственные в своем роде алгоритмы поиска и работы с новыми контрагентами среди юридических лиц в регионе, многопараметрической оптимизации маршрутов, которые позволяют достигать реальной экономии средств для регоператора до 25%.

«Система включает в себя инструменты работы с договорами, начислениями и задолженностями, инвентаризации и учета контейнерного парка, автоматизации работы диспетчерского, линейного, финансового отделов, настраиваемую аналитику по всем направлениям деятельности регионального оператора. На текущий момент система не имеет аналогов на рынке по охвату функционала и по достигаемым показателям эффективности», — заявила Чахнина.

«Получаемая в АИС „АПРО“ информация о деятельности регионального оператора будет отражаться в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО), где к работе с ней могут иметь доступ региональные органы исполнительной власти. Настройка такого взаимодействия позволит всем заинтересованным участникам отрасли иметь доступ к сведениям о том, как по факту оказываются услуги по вывозу отходов гражданам. И в случае любых проблем, быстро их выявить и найти пути их устранения», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

По словам директора ГУП РК «Крымэкоресурсы» Жанны Дикой, в Республике фокус на заботу об экологии, сохранение качества окружающей среды и благополучие населения имеет особое значение, когда речь заходит о процессах в области обращения с отходами. Специфика региона такова, что нарушить хрупкий экологический баланс и равновесие неосторожными действиями легко, а нанесенный ущерб будет еще долго оказывать негативное влияние не только на жизнь жителей региона, но также и его многочисленных гостей, и может косвенно сказаться на ключевых экономических отраслях, включая туризм и сельское хозяйство. Поэтому внедрение системы прослеживания АИС «АПРО», которая позволит полностью контролировать работу сотрудников и подрядчиков регионального оператора, сразу выявлять и купировать любую недобросовестность, особенно важно для региона.