Заводы по переработке отходов в Подмосковье обеспечат электричеством до 2 млн человек

Запуск четырех заводов по термической обработке мусора запланирован в Московской области на 2021−2022 годы. К этому времени регион выйдет на уровень европейских государств по обращению с отходами. В частности, с привычкой свозить мусор на полигоны можно будет окончательно попрощаться. О тонкостях строительства и работы заводов по термической обработке мусора рассказал «360» генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Именно его фирма занимается возведением заводов.

Он рассказал, что строительство заводов в настоящий момент в самом разгаре. Уже готов фундамент первого строения. Кроме того, сегодня там устанавливают первый котел, в котором будут сжигать мусор. Всего таких котлов будет три. Они изготовлены на «ЗиО Подольск» по технологии компании Hitachi Zosen.

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Сами котлы изготовили по уникальной технологии с использованием никелевого сплава. Это позволяет нагревать котел до 1260 градусов. Такая температура уничтожает все вредные вещества в мусоре. В других заводах этой компании котлы нагреваются только до 850 градусов.

При этом Андрей Шипелов отметил, что представители компании Hitachi Zosen следят за циклом создания производства.

«Наши партнеры контролируют все этапы: строительство, наладки оборудования, пуск завода. И после старта завода три года они будут эксплуатировать завод, чтобы проследить, чтобы все выполнялось по их технологиям», — рассказал Андрей Шипелов.

Также он отметил, что иностранцы предоставили все оборудование, которое не производится в России. Одно из самых главных — это система очистки дымовых газов.

«После котла остается небольшое количество вредных веществ. Сами по себе они уже нейтральны, но чтобы убрать их из пара, который выходит из трубы, нужно сложное технологическое оборудование», — пояснил глава «РТ-Инвеста».

Также он пояснил, что перед тем как мусор попадет на завод, он пройдет систему сортировки. Таких предприятий будет три. Одно из них откроется уже в октябре. Через них будет проходить два миллиона тонн отходов, из которых 700 тонн отправят на каждый из заводов для термической обработки, остальное пойдет в переработку.

«С пагубной привычкой захоранивать отходы на полигоны надо заканчивать. Для этого необходимо внедрять комплексную систему по обращению с отходами», — отметил Андрей Шипелов. Он пояснил, что речь идет прежде всего о раздельном сборе мусора, чтобы часть отправлять на переработку, а остальное направлять на уничтожение, чтобы извлечь полезный компонент в виде электроэнергии или тепловой энергии.

«Вот этим мы и занимаемся, строя наши заводы. Четыре завода в Подмосковье вырабатывают достаточное количество электроэнергии для того, чтобы обеспечить светом и всем необходимым от 1,5 до двух миллионов человек», — подытожил он.

На Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Московская область очень напоминает его страну, которая так же боролась со свалками. Тогда эту проблему удалось решить путем создания заводов, которые сегодня строят в Московской области.