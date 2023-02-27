Экология 27 февраля 2023, 16:38 Мусоросортировочный комплекс на 30 тысяч тонн ввели в Калининградской области

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Объект обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 30 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию в Калининградской области. До конца года регион планирует построить еще три объекта по обращению с ТКО, сообщил Российский экологический оператор.

«Для Калининградской области это первый мусоросортировочный комплекс, введенный в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходам“. Подчеркну, что объект оснащен оборудованием отечественного производства, которое позволяет увеличить отбор вторичных материальных ресурсов. В целом по стране, импортозамещение в сортировке доходит до 80-100% в зависимости от региона. Калининградская область уже, к слову, выполнила план по вводу мощностей по обработке ТКО в 2023 году, но до конца 2024 года планирует ввести еще три объекта, хороший темп», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Объект строил региональный оператор Калининградской области. Государственное предприятие «Единая система обращения с отходами» за счет собственных средств завершил создание комплекса общей стоимостью 15,5 млн рублей и ввел его в эксплуатацию в январе 2023 года. Комплекс находится в районе поселка Круглова Зеленоградского района.

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Еще три объекта появятся в Багратионовском, Неманском и Гусевском округах. Их суммарная мощность составит 370 тысяч тонн в год по обработке, 138,5 тысячи тонн в год — по утилизации и 175 тысяч тонн в год — по захоронению ТКО.

«Нужно отметить, что крупный комплексный объект в Багратионовском районе планируется ввести в эксплуатацию в рамках действующего концессионного соглашения между ООО „Сибинвестстрой“ и Правительством Калининградской области, что позволит обеспечить новые рабочие места в регионе, увеличить отбор ВМР, снизить объем отходов для захоронения на полигоне и уровень негативного воздействия на окружающую среду в целом», — отметил заместитель генерального директора Евгений Карелов.