Экология 29 июня 2023, 12:34 Мусоросортировочный комплекс на 20 тысяч т ввели в Новгородской области

Читать 360tv в

Объект по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 20 тысяч тонн ввели в эксплуатацию в Пестовском районе Новгородской области. Созданный объект позволит обеспечить потребность Пестовского района в обработке ТКО и создать 12 рабочих мест.

«19 мая 2023 года завершены пусконаладочные работы на комплексе по сортировке ТКО в Пестовском районе Новгородской области. Установленное на объекте отечественное оборудование в дальнейшем позволит обрабатывать 20 тысяч тонн ТКО в год и отбирать до 10% вторичных материальных ресурсов. Общая стоимость создания объекта составила 12,9 млн рублей. Относительно небольшие капитальные затраты по объекту объясняются применением отечественного оборудования», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«Новгородской областью планомерно осуществляется ввод мощностей по обращению с ТКО в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“. Начиная с 2019 года суммарно введено 105 тысяч тонн мощностей по обработке, 170 тысяч тонн — по размещению. Введенный объект оснащен современным оборудованием и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

До конца 2024 года ожидается ввод еще четырех перспективных объектов обращения с ТКО в Чудовском, Боровичском районах и городе Великий Новгород, что позволит увеличить на 101,5 тысячи тонн мощности по обработке, на 36,25 тысячи тонн — по утилизации и на 60 тысяч тонн в год — по размещению.

«Новгородская область уверенно движется к достижению целей национального проекта „Экология“, и плановые показатели прошлого года по ряду направлений были перевыполнены. В подтверждение этому — внедрение двухпоточной системы сбора ТКО, позволяющей на начальной стадии увеличить процент отправки вторсырья в переработку. Наши усилия отмечены в последнем „Зеленом рейтинге“, составляемом ППК „РЭО“, — регион за прошлый год поднялся на 7 пунктов и занимает 12 место среди субъектов Российской Федерации. По решению губернатора Новгородской области Андрея Никитина финансируются работы по реконструкции площадок ТКО и установке на них контейнеров для раздельного сбора мусора (за два года по федеральной программе закуплено более тысячи контейнеров). В этом году районным администрациям на эти цели направлено более 20 млн рублей. Мы поддерживаем общественные экологические организации, и второй год в регионе активную просветительскую работу проводят волонтеры губернаторского проекта „Экосреда 53“. Это экоуроки, субботники, акции по уборке зон отдыха, природных памятников. Проект востребован, нашел единомышленников во всех районах области», — рассказал заместитель председателя правительства Новгородской области Олег Шахов.