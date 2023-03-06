Экология 06 марта 2023, 16:00 Мусоросортировочный комплекс на 160 тысяч тонн появится под Арзамасом

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РЭО вложит в комплекс около 2 млрд рублей

Российский экологический оператор поддержит проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Арзамасском муниципальном округе Нижегородской области на 2 млрд рублей. Объект построят до конца 2024 года, его мощность составит около 160 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Правительство Нижегородской области и ООО «Проект 3» подписали концессионное соглашение.

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«В Арзамасском районе Нижегородской области появится новый комплекс, способный принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн ТКО в год. В целях реализации проекта была создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО „Проект 3“, которая выступает концессионером. Концессия между регионом и компанией заключена. РЭО окажет инвестору меру поддержки в виде льготного займа за счет средств, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора. РЭО готов предоставить финансирование в размере 1,1 млрд рублей в 2024 году и около 800 млн рублей в 2027 году при общей стоимости проекта в 2,9 млрд рублей. Создание комплекса позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта „Экология“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Это мощный современный комплекс, который отвечает экологическим стандартам. Его строительство позволит нам существенно улучшить экологическую обстановку в целом и достичь показателей нацпроекта „Экология“, которые ставит перед регионами президент России Владимир Путин», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Комплекс будет располагаться недалеко от села Волчиха Арзамасского муниципального округа. Планируется, что объект сможет обслуживать южные районы Нижегородской области.

«Объект будет состоять на первом этапе из мусоросортировочного комплекса, цеха по обработке крупногабаритных отходов (КГО) и современного объекта размещения отходов. Первую очередь построят до конца 2024 года, вторую — к 2027-му. На комплексе будет использоваться современное высокотехнологичное оборудование, благодаря чему доля вторичных материальных ресурсов увеличится, а доля захоронения отходов значительно снизится», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

«Реализацию концессионного соглашения будет вести Корпорация развития, которая при реализации ряда концессионных проектов выступает в качестве центра компетенций, обладающего серьезным опытом в этой области. На сегодняшний день среди курируемых нами концессий строительство 13 школ в Нижнем Новгороде и области, Ледовой арены на Стрелке и концессия по модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.