Экология 09 июня 2023, 12:10 Мусоросортировочный комплекс на 100 тысяч тонн построят в Калмыкии

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Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн построят в Целинском районе Калмыкии. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков обсудили на рабочей встрече развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«Обсудили с Бату Сергеевичем создание комплексного объекта ТКО мощностью 100 тысяч тонн в год. Инвестпроект, планируется реализовать на основе концессионного соглашения с применением мер поддержки, реализуемых в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“», — сообщил Денис Буцаев.

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Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2024 год. Его создание позволит региону полностью выполнить показатели по снижению захоронения ТКО в два раза и 100% обработке коммунальных отходов.

По словам Бату Хасикова, по итогам 2022 года Республика обеспечила достижение всех показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Однако для достижения целей проекта к 2030 году необходимо введение новых мощностей. РЭО может оказать поддержку по созданию таких объектов в размере до 95% от общего объема инвестиций. Одно из условий финансирования проекта — наличие проектно-сметной документации с необходимыми госэкспертизами.

«Создание современных объектов по сортировке, утилизации и размещению коммунальных отходов — очень важный вопрос для Республики Калмыкия. В долгосрочной перспективе та система обращения с твердыми коммунальными отходами, которую мы создадим совместно с ППК РЭО, позволит нам достичь целей проекта и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду» — подчеркнул глава Калмыкии.

«РЭО окажет поддержку региону в разработке проектно-сметной документации и отработке условий концессионного соглашения», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Гендиректор РЭО и глава Калмыкии также договорились о проведении на территории Республики совместных проектов в области экологического просвещения.