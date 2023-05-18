Экология 18 мая 2023, 16:01 Мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тысяч тонн построят в Курской области

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Российский экологический оператор вложит 1,78 млрд рублей в автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Курской области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

«Курская область заключила с инвестором ООО „Флагман-Курск“ концессионное соглашение, в рамках которого в регионе будет построен автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Стоимость создания объекта оценивается в 1,89 млрд рублей с учетом НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Сумма составит 1,78 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В год комплекс будет способен обрабатывать 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. «Ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году. Объект расположится в Курском районе», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.