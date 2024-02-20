Экология 20 февраля 2024, 15:07 Мусоросортировочный комплекс мощностью 149 тысяч тонн ввели на Ставрополье РЭО

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В конце ноября 2023 года в Ставропольском крае на территории межмуниципального зонального центра Светлоград завершены работы по монтажу и пусконаладке оборудования мусоросортировочной станции. Мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на ней составила 149 тысяч тонн в год.

«Ставропольский край последовательно реализует мероприятия по созданию объектов обращения с ТКО. С 2019 по 2023 год введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке 870,3 тысячи тонн в год, по утилизации — 166,5 тысячи тонн в год. Новый объект ежегодно сможет принимать на обработку 149 тысяч тонн ТКО. При этом оборудование, установленное на объекте, преимущественно отечественное», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Стоимость объекта составила порядка 113 млн рублей. Все средства в проект вложил инвестор ООО «Эко-Сити».

«„ООО Эко-Сити“ также является региональным оператором по обращению с ТКО в зоне 1 Ставропольского края, деятельность которого оценивается как среднеустойчивая. Создание мусоросортировочной станции велось в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. Прием и сортировка ТКО на мусоросортировочной станции уже ведутся, что должно положительно сказаться на санитарно-экологическом благополучии населения, проживающего как в зоне 1 деятельности регионального оператора, так и жителей Ставрополья в целом», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Александрович Карелов.

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