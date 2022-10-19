Новый завод по переработке мусора в Анапе позволит уменьшить захоронение отходов в 2 раза | 360°

Экология 19 октября 2022, 14:12 Новый завод по переработке мусора в Анапе позволит уменьшить захоронение отходов в 2 раза

Читать 360tv в

Недалеко от Анапы до конца 2024 года появится объект обработки и компостирования отходов мощностью 200 тысяч тонн. Благодаря работе комплекса удастся снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в два раза. Пока в Краснодарском крае отходы захораниваются на полигонах в объеме более 90%.

«Растущие население и туристический поток в Краснодарском крае приводят к ежегодному увеличению объемов образования ТКО. Захоронение отходов несет значительные экологические риски для жителей крупных городов и снижает рекреационный потенциал курортных кластеров. Перед регионом стоит задача сократить полигонное захоронение отходов и максимальное вовлекать ВМР в оборот. До конца 2024 года планируется создание КПО „Анапа“ мощностью 200 тысяч тонн. Объект будет принимать на обработку ТКО из Крымской зоны деятельности регионального оператора, в т. ч. с территории Анапы. Кроме того, на объект планируется принимать на захоронение „хвосты“ с КПО „Полтавская“. Новый объект позволит увеличить сортировку отходов до 100% и снизить объемы отходов, направляемых на полигоны, в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду необходимо развивать комплексную систему обращения с ТКО в курортных кластерах и крупнейших агломерациях и России, основанную на общепринятых принципах обращения с отходами, подчеркнул Буцаев.

КПО «Анапа» расположится на территории Крымской зоны деятельности регионального оператора (ООО «ЭКОТЕХПРОМ»), у с/п Варениковское, в 39 километрах от Анапы. В состав комплекса войдут объект обработки мощностью до 200 тысяч тонн в год и объект компостирования мощностью до 60 тысяч тонн. Объем инвестиций оценивается в более чем 5 млрд рублей, из которых 20% предоставит регион в качестве капитального гранта, около 70% от объема инвестиций предоставит РЭО в виде облигационного займа, также в проекте предусмотрены средства частного инвестора.

Образование ТКО на территории Крымской зоны, к которой относится и Анапа, в 2019 году составило 285 тысяч тонн, на территории Новороссийской зоны — 202 тысяч тонн в год, на территории Белореченской зоны — 424 тысяч тонн в год. В самой Анапе образуется 91 тысяча тонн в год. Крупнейшими центрами образования отходов являются Краснодар (650 тысяч тонн), г. о. Сочи (порядка 300 тысяч тонн в год) и г. Новороссийск (160 тысяч тонн в год).

Более 90% отходов направляется на захоронение, при этом большинство действующих полигонов практически исчерпали свой ресурс. К 2024 году планируется ввод в эксплуатацию полигонов ТКО в Абинском, Тимашевском р-х, а так же х. Копанской г. Краснодара суммарной мощностью 500 тысяч тонн в год.

Согласно данным проекта федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края, 13 объектов по обработке ТКО суммарной мощностью более 1,2 млн тонн в год, 11 объектов захоронения ТКО, включенных в ГРОРО суммарной мощностью более 2 млн тонн, а также 4 полигона, эксплуатация которых разрешена до 01.01.2023.

Вблизи Краснодара, Сочи и Новороссийска действуют мусоросортировочные комплексы, однако их мощность на данный момент недостаточная (расширение планируется в будущем).

В рамках развития инфраструктуры региона планируется ввод мощностей по обработке более 2 млн тонн в год, по утилизации — порядка 1,2 млн тонн в год, по захоронению — 1,2 млн тонн в год.

Реализация указанных мероприятий позволит достичь цели Указа президента РФ о создании устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объемов отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году.