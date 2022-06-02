Мусороперерабатывающий завод на 160 тысяч тонн появится в Арзамасе

Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 160 тысяч тонн построят в Арзамасском районе Нижегородской области. Дорожную карту по строительству КПО на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Проект по созданию КПО в Арзамасском районе будет реализовываться на основе концессионного соглашения. В целях реализации проекта РЭО и Правительство Нижегородской области подписали дорожную карту. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Мощность объекта составит 160 тысяч тонн. Создание объекта позволит перевыполнить показатели нацпроекта „Экология“ в части достижения доли утилизации более 50% и снижения доли захоронения — менее 50%», — сообщил Денис Буцаев.

Планируется, что концессионное соглашение по созданию объекта будет заключено до конца 2022 года. При финансировании проекта предполагается использовать меры поддержки ППК РЭО в виде льготного займа до 95% от стоимости проекта за счет средств, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора.

«Тема для нас чрезвычайно актуальная. Этот объект позволит обслуживать 25 муниципальных образований. Он будет включать в себя автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и по обработке крупногабаритных отходов, а также полигон для захоронения ТКО. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит достичь к 2030 году показателей, установленных нацпроектом „Экология“: по обработке ТКО — 100%, по утилизации ТКО — 50%. само строительство арзамасского комплекса и его работа в итоге будут способствовать улучшению экологической обстановки в Нижегородской области», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.