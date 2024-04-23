Экология 23 апреля 2024, 11:08 Мусороперерабатывающий завод мощностью сортировки 60 тысяч тонн отходов построят в Новосибирской области

Читать 360tv в

РЭО может вложить 700 млн рублей в предприятие, которое будет создано в городе Куйбышеве Новосибирской области

«Правительство Новосибирской области заключило с муниципальным унитарным предприятием Новосибирска «Спецавтохозяйство» концессионное соглашение. Оно предполагает создание и эксплуатацию объектов, на которых будут обрабатываться твердые коммунальные отходы. Мощность сортировки составит 60 тысяч тонн отходов в год, утилизации — 12 тысяч тонн в год, размещения — 30 тысяч тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Стоимость проекта составит более 800 млн рублей, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

«РЭО может вложить в этот комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций РЭО. Сумма составит более 700 млн рублей», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Благодаря федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» в Новосибирской области будет построен один из восьми крупнейших в России экопромышленных парков. Его ввод планируется на конец 2024 года.