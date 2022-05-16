Мусороперерабатывающие комплексы за 2,2 млрд рублей построят в Смоленской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков обсудили инвестиционные проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Реализация проектов возможна на основе концессионных соглашений, их общая стоимость оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

«Обсудили с руководством Смоленской области строительство объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО совокупной мощностью более 200 тысяч тонн в год. Первый проект — это создание нового мусоросортировочного комплекса на 160 тысяч тонн в год, включая участок компостирования, и объекта размещения, они расположатся в Смоленском районе. Второй комплексный объект — в Сафоновском районе мощностью 80 тысяч тонн в год. Проекты предлагается реализовать на основе отдельных концессионных соглашений с финансированием за счет средств облигационного займа ППК РЭО. Стоимость объектов оценивается в 2,2 млрд рублей. Перспективные объекты могут быть введены в эксплуатацию в 2023–2024 гг.», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

ППК РЭО может обеспечить финансирование до 95% от необходимого объема инвестиций путем предоставления льготного долгосрочного займа концессионеру за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО.

В целях реализации перспективных проектов между ППК РЭО и Администрацией Смоленской области в ближайшее время будет подписана дорожная карта.