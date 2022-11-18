Экология 18 ноября 2022, 16:33 Мусороперегрузочную станцию с сортировкой за 2 млрд построят в Якутии

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Ее мощность составит 126 тысяч тонн в год.

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и Первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов. Среди них мусороперегрузочная станция с сортировкой отходов мощностью 126 тысяч тонн в год. РЭО готов вложить в нее 1,9 млрд рублей. «Обсудили концессию, в рамках которой в Якутии планируется построить мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки мощностью обработки 126 тысяч тонн, утилизации — 33 тысячи тонн. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Рассматриваем несколько вариантов поддержки проектов со стороны РЭО. Финансирование РЭО в размере до 95% от объема инвестиций возможно по заявке инвестора в 2023 году. Считаем целесообразным применить механизм дальневосточной концессии по данному объекту. Обсудили также еще 4 объектов общей стоимостью 5 млрд на основе концессий. РЭО готов вложить во все 5 объектов более 7 млрд рублей», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Сейчас инвестиционный проект реализуется на основе концессионного соглашения, уже разработана проектно-сметная документация, получение государственной экспертизы запланировано на январь 2023 года. Объект приблизит регион к достижению показателей нацпроекта по 100% сортировке и сокращению захоронения отходов на полигонах в 2 раза.