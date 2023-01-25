Экология 25 января 2023, 12:06 Мусорный завод за 3,5 млрд рублей построят в Карелии

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Он будет обрабатывать более 190 тысяч тонн ТКО в год.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе, а также строительство перспективных объектов обращения с ТКО. Среди них объект мощностью 190 тысяч тонн, который построят в следующем году.

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«Обсудили с Артуром Олеговичем развитие отрасли по обращению с ТКО. Создание объекта, который практически полностью покроет потребность региона по мощностям и обеспечит достижение показателей Национального проекта „Экология“, находится на стадии проектирования. Мощность комплекса составит более 190 тысяч тонн в год. Рассчитываем, что в течение 2023 года будет подготовлена проектно-сметная документация и пройдены государственные экспертизы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Объект «Прионежский» создается в рамках концессионного соглашения. Стоимость проекта составляет более 3,5 миллиардов рублей. РЭО готов предоставить льготный заем концессионеру в размере до 95% от стоимости проекта за счет привлечения средств на бирже путем размещения облигаций РЭО после получения заключений государственных экспертиз. КПО будет построен в 2024 году.