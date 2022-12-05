Экология 05 декабря 2022, 16:21 Мусорный завод за 3,5 млрд построят в Иркутской области к 2025 году

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Его мощность составит 405 тысяч тонн отходов в год.

Мусороперерабатывающий комплекс мощностью 405 тысяч тонн построят в Ангарске к 2025 году. Стоимость проекта, который станет крупнейшей концессией в Сибири и на Дальнем Востоке, составит 3,5 млрд рублей. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили детали соглашения. Проектирование объекта уже стартовало.

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«Правительство Иркутской области проводит большую работу по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Приангарья с участием финансирования компании „Российский экологический оператор“ через установленный законом механизм заключения концессионных соглашений. Особое значение для региона имеет комплексный объект в городе Ангарске с мощностью обработки до 405 тысяч тонн в год твердых коммунальных отходов», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

В феврале этого года Иркутская область и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Результатом должно стать создание в регионе необходимой инфраструктуры.

«В Иркутской области подана частная концессионная инициатива на создание комплексного объекта по обращению с ТКО мощностью 405 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит около 3,5 млрд рублей. Это крупнейший концессионный проект за Уралом в нашей стране. Мы рассчитываем, что концессия может быть заключена уже в феврале следующего года с учетом того, что проектирование объекта уже ведется. Мы уверены, что объект будет введен в эксплуатацию до 1 января 2025 года, что позволит региону перевыполнить показатели национального проекта, установленные для региона на 2024 год. В целом, в Иркутской области планируется создание 14 объектов обращения с ТКО относительно небольшой мощности. Общий объем инвестиций по всем объектам, которые необходимо построить в регионе, может составлять около 10 млрд рублей. РЭО готов оказать финансовую поддержку для создания таких объектов в том случае, если они будут реализованы на основе концессионных соглашений. Объем поддержки составит до 95% от общего объема инвестиций», — сказал Денис Буцаев.

По большинству перспективных объектов регион уже ведет проектирование. Планы региона по созданию инфраструктуры будут закреплены в распоряжении губернатора, которое выйдет 20 декабря. При строительстве объектов по обращению с ТКО предлагается кластерный подход. Он включает создание крупных центров, совмещающих систему сортировки, переработку, полигон для размещения части отходов, а также создание в городах ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями.

В соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2030 году объем отходов, направляемых на полигоны, должен быть сокращен в два раза, а сортировка отходов достигнуть 100%. Благодаря созданию этих объектов регион достигнет показателей, установленных президентом Российской Федерации на 2030 год гораздо раньше, добавили в РЭО.

Ранее в РЭО сообщали, что в 2022 году планируется заключение концессионных соглашений на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе страны на общую сумму в 166 млрд рублей. В 2023 году будут подписаны соглашения на 49 объектов в 27 регионах страны на сумму в 145 млрд рублей и в 2024 году дополнительно стартуют 19 проектов в 10 регионах страны на сумму в 57 млрд рублей. Со стороны РЭО возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, которые выпускает РЭО.