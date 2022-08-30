Мусорный завод за 3 млрд рублей появится в Приморье

Объект обращения с твердыми коммунальными отходами мощностью 180 тысяч тонн в год появится в Приморском крае. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, финансирование предоставит Российский экологический оператор.

«В Приморском крае заключено концессионное соглашение на строительство комплекса по обращению с ТКО в районе поселка Городечное Приморского края. Мощность объекта составит 180 тысяч тонн в год. Критически важно провести все изыскания и полевые работы на земельном участке до начала зимнего периода. Это позволит завершить проектирование уже весной 2023 года, получить заключения государственных экспертиз и приступить к строительству объекта летом следующего года. В таком случае объект концессионного соглашения может быть введен в эксплуатацию уже в первой половине 2024 года», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время ведется подготовка к передаче земельного участка концессионеру. Проект технического задания на проектирование объекта концессионного соглашения направлен Правительством Приморского края на согласование в ППК РЭО.

«Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Финансирование объекта планируется осуществить за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО, в объеме до 95% от суммы инвестиций, путем предоставления льготного займа концессионеру на срок до 12 лет. Финансирование ППК РЭО может быть предоставлено после получения положительных заключений государственных экспертиз на разработанную концессионером проектно-сметную документацию», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Ключевая задача РЭО —привлечение инвестиций в отрасль обращения с ТКО. А один из наиболее удобных механизмов поддержки инфраструктурных проектов — это концессии. И мы активно его используем. В ближайшие два года при участии РЭО с применением концессионного механизма будут созданы объекты обращения с ТКО более чем 100 млрд рублей.