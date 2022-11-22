Экология 22 ноября 2022, 18:01 Мусорный завод за 2,9 млрд рублей построят в Нижегородской области

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Его мощность составит 160 тысяч тонн.

Мусоросортировочный комплекс мощностью 125 тысяч тонн в год появится в Нижегородской области до конца 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Глеб Никитин обсудили создание экономики замкнутого цикла в Нижегородской области. Совещание проходило в режиме ВКС.

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«Обсудили вопросы создания мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Арзамасском районе. Это будет целый комплекс входящей мощностью 160 тысяч тонн, который будет включать в себя сортировку на 125 тысяч тонн, объект обработки крупногабаритных отходов на 35 тысяч тонн в год и объект компостирования на 50 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. В качестве меры поддержки предусмотрено предоставление РЭО льготного облигационного займа в размере 1,947 млрд рублей под 5,8% годовых. Проект реализуется на основе концессии», — сообщил Денис Буцаев.

В целях реализации проекта создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО «Проект 3», которая будет выступать концессионером. Со стороны РЭО финансирование будет осуществляться в несколько этапов: в 2023 году компания вложит 1,148 млрд рублей, в 2027-м — 798 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию объектов также будет поэтапным. До конца 2024 года будет построен объект сортировки, до конца 2028-го — объект компостирования. Полигон, который будет принимать неперерабатываемые «хвосты», будет создаваться тремя картами (ввод в 2024-м, 2030-м, 2038-м).

Арзамасский объект обращения с отходами будет обслуживать 25 муниципальных районов и городских округов южной части Нижегородской области (зоны деятельности регионального оператора ООО «МСК-НТ» № 7 «Арзамасская» и № 8 «Сергачская»).