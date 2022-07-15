Мусорный завод за 2 млрд рублей построят под Саратовом

Он будет обрабатывать 200 тыс тонн отходов ежегодно



Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Саратовскую область и обсудил с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным перспективные объекты инфраструктуры. До конца 2023 года в регионе планируется создать объект обращения с ТКО мощностью 200 тысяч тонн.



«Обсудили с Романом Викторовичем создание перспективных объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами на территории Саратовской области и основные мероприятия по реализации инвестиционного проекта на основе концессионного соглашения. Дорожная карта подписана. Планируется строительство объекта в Аткарском районе с применением биорепеллентации и мощностью не менее 200 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в этот комплекс оценивается более чем в 2 млрд рублей. Финансирование создания объекта планируется осуществить за счет льготного займа ППК РЭО. Реализация проектов рассматривается на основе концессионных соглашений», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.



Биорепеллентация — новая технология, предполагающая эффективный и экологичный метод борьбы со стаями синантропных птиц, которые создают антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. Для их отпугивания используются специально обученные хищные птицы. На МПК планируется построить вольер на четыре ястреба -тетеревятника. Рабочий день птиц будет состоять из патрулирования карт полигона на руке инженера по орнитологическому обеспечению безопасности объекта.



РЭО также окажет Саратову содействие в подготовке необходимых документов для рекультивации оставшихся свалок и выделении средств на установку 10 тысяч дополнительных контейнеров для перехода Саратова и Энгельса на раздельный сбор отходов к концу 2023 года. Помимо строительства новых объектов предусмотрено увеличение доли выборки на действующих объектах сортировки.



Во время рабочего визита делегация Российского экологического оператора также посетила экопункт приема вторсырья «Вторматик» в городе Энгельс.