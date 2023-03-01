Экология 01 марта 2023, 14:40 Мусорный завод на 70 тысяч тонн начнут строить в марте в Архангельской области

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Всего до конца 2024 года в регионе построят три объекта ТКО на 400 тысяч тонн

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудили во время рабочей встречи детали проектов по созданию в регионе трех мусороперерабатывающих заводов мощностью более 400 тысяч тонн. Проекты реализуются в рамках концессионных соглашений.

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«В Архангельской области продолжается реализация проектов по развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Обсудили с Александром Витальевичем концессии по трем объектам общей мощностью 405 тысяч тонн в год. Инвестиции в них оцениваются более чем 6,7 млрд рублей. В Котласском районе ожидается выход на стройку в марте этого года после заключения договора подряда. Объект создается в том числе за счет субсидии на выплату капитального гранта от региона инвестору, из федерального бюджета уже предоставлено 1,2 млрд рублей. Все объекты обращения с ТКО на территории региона планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2024 года», — сообщил Денис Буцаев.

Архангельская область заключила три концессионных соглашения по строительству объектов обращения с ТКО. Общая мощность трех объектов: по обработке — 405 тысяч тонн в год, по утилизации — 162 тысячи тонн в год, по захоронению — 195 тысяч тонн год.

В Котласском районе Архангельской области (муниципальное образование «Черемушское», Коряжма) появится комплекс обработки и утилизации ТКО, его мощность будет достигать 70 тысяч тонн в год, подрядчик по строительству будет определен в марте этого года.

В Няндомском районе расположится комплекс обработки, утилизации и захоронения ТКО мощностью 60 000 тонн в год, проектная документация по данному объекту будет подготовлена в марте. В Холмогорском — комплекс обработки, утилизации и захоронения ТКО мощностью 275 000 тонн в год, по нему проектная документация с получением госэкспертизы планируется в сентябре 2023 года.