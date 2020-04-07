Мусорный оператор «Хартия» поддержит пенсионеров сразу в нескольких регионах России

Мусорный оператор «Хартия» планирует позаботиться о пенсионерах и инвалидах в регионах, где он работает. Поддержку получат пожилые люди из Владимирской, Тульской, Ярославской и Московской областей.

Как сообщили в компании, в каждом регионе они возьмут под патронаж 100 человек. В будущем их число планируют увеличить по мере выявления новых нуждающихся. «Хартия» будет покупать для пенсионеров продукты, предметы первой необходимости, лекарства и средства индивидуальной защиты.

«Берем на себя ваши хлопоты на время самоизоляции. Закончились продукты или лекарства? Просто позвоните нам. Мы поможем и все привезем», — говорится в объявлении «Хартии».

Сейчас на обеспечении у компании находятся 500 человек. В ближайшее время патронаж будет расширен до 1500 человек на все время карантина.

Каждый подопечный «Хартии» получает продуктовый набор и открытку с пожеланием здоровья. В той же открытке указан номер телефона, по которому жители, находящиеся под патронажем, могут позвонить, чтобы сообщить о потребностях в продуктах, бытовых средствах или закончившемся лекарстве.

В «Хартии» отметили, что поддержка населения, находящегося в зоне особого риска, крайне важна в период режима самоизоляции. При посещении своих подопечных сотрудники оператора напоминают им о необходимости оставаться дома.

В большинстве регионов из-за коронавируса действует особый режим изоляции. Это значит, что из дома нельзя выходить без обоснованной причины. В Москве и Московской области людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, попросили соблюдать строгий режим самоизоляции и не выходить из дома совсем. В качестве компенсации им выплатят материальную помощь.