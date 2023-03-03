Экология 03 марта 2023, 16:42 Мусорные заводы загрузят в «ГосОблако»

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Российский экологический оператор примет участие в эксперименте Минцифры России

Российский экологический оператор разместит федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) на облачной платформе «ГосОблако».

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«Работа РЭО над ФГИС УТКО — это часть системной работы, которая ведется на пути к созданию единой информационной системы по всем видам отходов. Система содержит элементы федеральной схемы обращения с отходами, в ней собраны полигоны, сортировки и другие объекты инфраструктуры, данные о региональных операторах и их работе, системах расчетов между операторами и плательщиками. Система позволит обеспечить прослеживаемость ТКО по всей России, видеть, сколько заключается договоров в отрасли, какие тарифы действуют в регионах. Для того, чтобы работа системы не прерывалась, было принято решение принять участие в эксперименте от Минцифры. „ГосОблако“ базируется на отечественном ПО, его работа направлена на защиту данных и снижение рисков по возникновению сбоев в государственных системах», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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ФГИС УТКО будет включать в себя информацию об источниках образования отходов, местах и объемах их накопления, объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. У региональных операторов и операторов по обращению с ТКО будут свои личные кабинеты. Часть информации будет в открытом доступе на официальном сайте системы. Запуск запланирован на 2023 год.

«ГосОблако» выполняет роль инфраструктурного фундамента, который предоставляет вычислительные ресурсы, обеспечивает безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского ПО и оборудования. За счет использования облачной платформы мы сможем обеспечить бесперебойную работу ФГИС УТКО», — заявил заместитель генерального директора Алексей Буров.

Эксперимент по переводу информационных систем в государственную единую облачную платформу «ГосОблако» запущен Минцирфы России в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1114 и должен продлиться до конца 2024 года.