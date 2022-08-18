Мусорные заводы за 8,3 млрд рублей начнут строить уже в этом году в Крыму

Они будут обрабатывать 860 тысяч тонн отходов ежегодно

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава Республики Крым Сергей Аксёнов провели совещание по вопросу проектирования трёх комплексных обьектов по обращению с ТКО на территории региона, а также обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта.

«В рамках поручения вице-премьера Виктории Абрамченко продолжаем развивать инфраструктуру на полуострове. Провели рабочую встречу с Сергеем Валерьевичем, на которой обсудили все вопросы, связанные с проектированием и созданием на территории Крыма комплексных объектов по обращению с ТКО. Общая мощность трех заводов будет составлять 860 тысяч тонн в год, а объем инвестиций — 8,3 миллиарда рублей. Доля отечественного оборудования на заводах превысит 80%. Кроме того, построенные объекты позволят создать более 1000 рабочих мест», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В Республике Крым планируется создание трех объектов за счет средств федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». В настоящее время завершается разработка проект-сметной документации по всем объектам. Строительство комплексов в двух районах начнется уже в этом году. Начало создания объекта еще в одном районе планируется в первой половине 2023 года. Создание объектов позволит выполнить показатели нацпроекта по обработке 100% ТКО, образующихся на территории региона, по утилизации — значительно перевыполнить показатель в 50%. Все объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году.