Мусорные заводы за 8 млрд рублей построят под Воронежем

Они будут сортировать 450 тысяч тонн отходов ежегодно

Несколько комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью более 450 тысяч тонн в год планируется построить в Воронежской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

«Обсудили строительство перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области. Для достижения показателей федерального проекта в регионе необходимо создать объекты по обработке (сортировке) ТКО мощностью 450 тысяч тонн в год и объекты по утилизации ТКО мощностью почти 400 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в создание перспективных объектов обращения с ТКО в Воронежской области составляет около 8 млрд рублей. В случае реализации данных проектов на основе концессионных соглашений ППК «РЭО» сможет представить концессионерам финансирование в объеме до 95% от суммы инвестиций в виде льготного займа на срок 12 лет под ставку 5-6% годовых. Концепция, которую мы обсудили с Александром Викторовичем, позволит создать современную систему обращения с ТКО и достичь в Воронежской области показатели нацпроекта «Экология, установленные Президентом страны, задолго до 2030 года», — отметил Денис Буцаев.

РЭО и Воронежская область уже подписали дорожную карту по реализации проектов. Для обеспечения исполнения всех мероприятий дорожной карты создана рабочая группа с участием представителей ППК «РЭО», администрации Воронежской области и потенциальных инвесторов.