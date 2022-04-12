Мусорные заводы за 6 млрд рублей появятся в Арктической зоне и на Дальнем Востоке

Российский экологический оператор и Национальный центр ГЧП приступили совместно с регионами к подготовке шести концессионных проектов в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Проекты готовятся на базе цифрового офиса платформы «РОСИНФРА». По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, общий объем инвестиций составит около 6 млрд рублей, ППК профинансирует проекты за счет средств облигационного займа.

«Приступили совместно с Национальным центром ГЧП к подготовке проектов по созданию инфраструктуры обращения с отходами в дальневосточном и арктическом макрорегионах. Планируется создание двух комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов общей мощностью 130 тысяч тонн в год в Арктической зоне РФ. Общий объем инвестиций в оба проекта — более 2,8 миллиарда рублей. Еще три комплекса обработки и утилизации отходов на 260 тысяч тонн в год и четыре мусороперегрузочные станции на 50 тысяч тонн в год будут построены на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций — более 3 миллиардов рублей. Таким образом общая стоимость проектов составляет около 6 миллиардов рублей. РЭО профинансирует проекты за счет средств облигационного займа», — сказал Денис Буцаев.

Подготовка шести концессионных проектов проходит в цифровом проектном офисе платформы «РОСИНФРА». Для оперативного взаимодействия участников сформированы команды из представителей РЭО, Национального Центра ГЧП и региональных органов власти. В настоящее время они занимаются сбором данных и уточнениями основных условий реализации проектов.

Ранее стороны подписали дорожную карту, в которой закрепили основные мероприятия в рамках сотрудничества.