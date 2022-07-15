Мусорные заводы за 5 млрд рублей построят в Пензенской области

Предприятия планируют построить при поддержке РЭО до конца 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Пензенскую область, где ознакомился с работой действующих объектов обращения с отходами и провел совещание с Губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

«В Пензенской области уже есть действующие объекты обращения с ТКО. Сегодня мы побывали на предприятии ООО „Пензавторсырье“, которое в прошлом году запустило мусоросортировочную линию мощностью 50 тысяч тонн в год и две установки по утилизации пленки мощностью 1,9 тысячи тонн в год. Важно продолжать работу по наращиванию мощностей, которые позволят достичь показателей 2030 года — сортировки отходов в объеме 100% и снижения объема отходов, направляемых на полигоны для захоронения, в два раза. На совещании с Губернатором региона Олегом Владимировичем Мельниченко мы обсудили вопросы, связанные с созданием инфраструктуры обращения с отходами в целях достижения показателей Национального проекта „Экология“. В Пензенской области необходимо построить несколько комплексных объектов по обращению с ТКО, мощность которых составит около 500 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в создание данных объектов оценивается в сумму около 5 млрд рублей. Приоритетной формой реализации данных проектов мы считаем концессионные соглашения. ППК РЭО сможет обеспечить финансирование в размере до 95% от объема необходимых инвестиций в создание объектов концессионных соглашений путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. Рассчитываем, что при слаженной работе все перспективные объекты могут быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года», — отметил Денис Буцаев.

Кроме того, в ходе встречи руководитель РЭО и глава региона обсудили возможность реализации в Пензенской области крупных инвестиционных проектов по переработке вторичных материальных ресурсов на базе ООО «Пензавторсырье», а также проекта по переработке органических отходов в Нижнеломовском районе Пензенской области. Объем инвестиций по данным проектам превышает 2 млрд рублей, и они также могут быть реализованы при финансовой поддержке ППК РЭО.