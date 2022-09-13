Мусорные заводы за 23 млрд рублей появятся в Подмосковье до конца года | 360°

Экология 13 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Мусорные заводы за 23 млрд рублей появятся в Подмосковье до конца года

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В Московской области заканчивается строительство трех крупных мусороперерабатывающих комплексов общей мощностью 1 800 000 тонн отходов в год. Российский экологический оператор вложит в инвестиционные проекты 5,2 млрд рублей за счет приобретения облигаций, согласно постановлению Правительства РФ № 1727.

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«Наблюдательный совет одобрил РЭО финансирование трех проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области. Они располагаются в районах Коломны, Сергиева-Посада и Каширы, строительство завершено более чем на 90%, комплексы планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Общий объем инвестиций составляет 22,9 млрд рублей, РЭО вложит в проекты 5,2 млрд рублей за счет приобретения облигаций проектных обществ. Данные объекты представляют собой вторые очереди уже действующих комплексов и позволят увеличить мощность обработки ТКО на 1 800 000 тонн в год, мощность утилизации на 900 000 тонн в год. Таким образом, проекты полностью соответствуют целям нацпроекта „Экология“ и позволяют такому крупному и населенному региону, как Подмосковье, обеспечить достижение соответствующих показателей», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Мощности обработки у каждого из трех объектов — 600 тысяч тонн (100% входящего потока), утилизации — 300 тысяч (50%), включая отбор ВМР — 120 тысяч тонн (20%) и компостирование — 180 тысяч (30%).

«В Коломенском городском округе строится комплекс по обработке и утилизации ТКО. Объем инвестиций — 7,489 млрд рублей, вложения РЭО — 1,700 млрд рублей. Сергиево-Посадский МПК строится в районе деревни Сахарово. Объем инвестиций — 7,644 млрд рублей, вложения РЭО — 1,730 млрд рублей. В городском округе Кашира объект появится вблизи деревни Малое Ильинское. Здесь инвестиции составляют 7,771 млрд рублей, финансирование со стороны РЭО — 1,780 млрд рублей», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

Меру поддержки в виде выкупа облигационного займа правительство РФ одобрило РЭО летом 2021 года. Через него в прошлом году ППК профинансировала пять проектов на 6,2 млрд рублей. В 2022 году был профинансирован еще один проект на 262 млн рублей в Тульской области, в рамках которого в Дубенском районе будет построен объект обработки и до конца 2022 года реконструирован КПО «Дубенский».

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