Мусорные заводы за 108 млрд рублей появятся во всех регионах ЦФО | 360°

Экология 16 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Мусорные заводы за 108 млрд рублей появятся во всех регионах ЦФО

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Большую часть финансирования планирует предоставить РЭО в рамках мер поддержки

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Более 108 миллиардов рублей составят инвестиции в объекты обработки и утилизации отходов в регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. Российский экологический оператор может обеспечить большую часть финансирования проектов.

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«ЦФО отличает высокая плотность населения, соответственно и объемы образования отходов там на порядок выше. Однако это не помешало округу перевыполнить план по утилизации, в том числе за счет рекордно высокого ввода новых мощностей. Более того, почти со всеми регионами Центрального федерального округа РЭО подписал дорожные карты реализации проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая сумма инвестиций оценивается в 108,5 миллиарда рублей. Примерная мощность всех объектов составит 7,2 млн тонн, включая 3,9 млн тонн — утилизации. Создание инфраструктуры в таком масштабе позволит регионам ЦФО приблизиться к выполнению показателей нацпроекта „Экология“ опережающими темпами. Со стороны РЭО рассматриваются варианты финансирования в рамках мер поддержки», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В 2021 году в ЦФО на обработку было отправлено 11,7 млн т ТКО, или 51,8% от всего объема по стране. На утилизацию — 4,7 млн т ТКО, или 77% от общего показателя по России (в 2021 году в стране отправили на утилизацию 6,1 млн т), на захоронение — 13,3 млн т ТКО, что составляет 34,8% от результата по стране.

Все 18 субъектов ЦФО перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории округа, разделенной на 41 зону, работает 31 региональный оператор. Охват населения платежами за услуги по вывозу ТКО составляет 97,7%, что выше среднероссийского показателя — 94%.

В ЦФО будет построен экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Парк, площадью более 8 га, будет расположен в городском округе Егорьевск Московской области. С точки зрения местоположения парка, на его объекты могут быть направлены вторичные ресурсы с территории Москвы, Московской области, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей. На территории экопромышленного парка будут размещены производства по утилизации вторичных ресурсов: органических отходов, отходов резинотехнических изделий, древесины, стекла. Инвестиции РЭО в создание коммунальной инфраструктуры экопромышленного парка оцениваются в 1 млрд рублей. Российский экологический оператор также готов до 90% стоимости проектов резидентов профинансировать за счет мер поддержки РЭО.

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