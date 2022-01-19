Мусорные заводы раскрыли процент вторсырья в отходах

Уровень сортировки в России достиг 43,3% в 2021 году, сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране. Цифры подтвердили эксперты отрасли. Например, в Московском регионе уже четвертый год подряд строят объекты инфраструктуры, благодаря которым сортировка увеличивается, а процент захоронения снижается. По данным предприятий по обработке отходов, 11% из отсортированных отходов без учета органики в 2021 году представляли собой полезные фракции, или вторичные материальные ресурсы.

«Уровень сортировки отходов в России превысил в 2021 году 43,3%. Из всех отсортированных твердых коммунальных отходов, по данным объектов по обработке отходов, для утилизации оказались пригодны 11% без учета органики. На сортировочных линиях объектов обращения с отходами были отобраны такие полезные фракции, как макулатура — 11%, полимеры — 15%, металл — 3%, стекло — 14%, 13% отходов было направлено на компостирование, 45% составили прочие виды вторичных ресурсов. Напомню, что повысить уровень сортировки удалось благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов в количестве 61 предприятия, а в 2020 году уровень сортировки равнялся 30%, объектов тогда было введено меньше — 37. Кроме того, в 2021 году регионы закупили по субсидии от правительства 62,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов почти на один миллиард рублей», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Раздельный сбор — помощь в переработке

В пресс-службе группы «ЭкоЛайн» сообщили, что в Москве и Московской области образуется 12 миллионов тонн отходов в год. К началу 2022 года в Подмосковье уже работают 10 комплексов по обработке отходов, два из которых входят в группу «ЭкоЛайн». Компания в свою очередь вывозит на переработку 42% отходов Москвы и 17% — Московской области)

«Московский регион стал первопроходцем в стране, сегодня здесь процент сортировки и использования вторсырья сегодня заметно выше, чем в других регионах, а процент захоронения — минимально возможный. Группа „ЭкоЛайн“ при содействии ППК РЭО и Правительства Московской области четвертый год создает объекты инфраструктуры, позволяющие увеличить сортировку и заметно снизить объем захоронения отходов в Московском регионе», — отметили в пресс-службе «ЭкоЛайна».

Один из них — самый крупный в Европе комплекс по переработке отходов «Восток» мощностью 1 200 000 тонн отходов в год — начал работать с декабря 2020 года. В начале 2022 года заработает самый технологичный в России комплекс «Нева» мощностью 500 000 тонн в год. Он станет уже одиннадцатым по счету в московском регионе и создаст профицит мощностей по обработке отходов. Автоматизация завода здесь составляет 83%.

На комплексах «Восток» и «Нева» на переработку отправляется до 75% потока отходов: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30%; RDF-топливо — до 25% (только неперерабатываемые ТКО). Глубина переработки комплексов — 75% — уже превышает целевой показатель и сопоставима с целевыми показателями Евросоюза (65−75%). На сортировке КПО «Восток» сегодня отбирается до 37 компонентов вторсырья.

В составе комплекса «Нева», как и «Востока», автоматизированный мусоросортировочный завод, станция компостирования пищевых отходов, объект размещения балластной фракции. Сепараторы магнитного типа, оптические сканеры и сепараторы, баллистические сепараторы, разрыватели пакетов, сепараторы барабанного типа, конвейеры, автоматический пресс представляют собой основное технологическое оборудование.

«Рост глубины переработки возможен при условии вовлечения большего процента населения в раздельный сбор, сокращение производства неперерабатываемых фракций и, соответственно, их потребления. Также необходимо увеличение мощностей по переработке вторичного сырья, в том числе считающегося сегодня неликвидным», — отметили в пресс-службе «ЭкоЛайна».

«ЭкоЛайн» приступила к строительству крупнейшего завода по переработке пластиков и завод по производству контейнеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» на площадке экотехнопарка «Восток». Отличительная особенность — технологии, позволяющие перерабатывать сложные неликвидные пленки ПНД и ПВД, максимально сохраняя товарные качества пластика. Вторсырье будет поступать с КПО «Восток». В проект вложится РЭО, выкупив зеленые облигации компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» объемом два миллиарда рублей.

На КПО «Прогресс», расположенном в Подмосковье, обрабатывается 100% от входящего потока отходов и отбирается до 29 фракций. Мощность комплекса составляет 350 тысяч тонн ТКО в год. «На объекте производится полуавтоматическая сортировка мусора на двух сортировочных линиях и компостирование органических отходов. Техногрунт используется для пересыпки полигона. Древесные и крупногабаритные отходы дробятся и используются для нужд предприятия. Также планируется введение производства RDF-топлива. Для его производства возможно использовать до 15% входящих отходов. Однако на данный момент существует проблема в отсутствии рынка сбыта данного топлива. Это связано с нехваткой соответствующих энергоцентров», — рассказал директор КПО «Прогресс» Григорий Мархасев.

Региональный оператор «Хартия» работает в пяти регионах и на их территории вводит объекты по обработке и утилизации ТКО. Так, в Петушинском районе Владимирской области, в декабре 2021 года завершено строительство комплекса по сортировке отходов. Мощность объекта составляет до 40 тысяч тонн отходов в год. В 2021 году в Ярославской области на мусоросортировочном комплексе «Чистый город» проведена модернизация, ввод в эксплуатацию запланирован на март 2022 года.

«В 2022 году будет запущен объект вспомогательного использования на территории экотехнопарка „Тула“, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Объект имеет производственную мощность до 100 тысяч тонн отходов в год, из которых 18 тысяч тонн идет на утилизацию. В данный момент идет оформление разрешительной документации. В этом же году завершится строительство МСК „Орехово-Зуево“ в Московской области, планируемая мощность комплекса 230 тысяч тонн отходов в год», — сообщил заместитель генерального директора по строительству ООО «Хартия» Владислав Харитошин.

Эксперты указывают на то, что полноценная работа объектов возможна при их максимальной загрузке. Раздельный сбор отходов со стороны населения способствует активной работе комплексов. В РЭО добавили, что в 2021 году было закуплено 62,8 тысячи контейнеров для почти половины регионов России, что также позволило повысить уровень обработки ТКО.

«Процент сортировки мог бы быть и выше, но есть проблемы со сбытом вторичных ресурсов — например, треть сортировок не отбирает стекло, потому что оно стоит дешево, а везти его на утилизацию, особенно на Дальнем Востоке, очень далеко. Пока не заработает в полном объеме система РОП, эту проблему будет решить непросто. Отбор вторичных фракций должен вырасти и после внедрения раздельного сбора, так как отходы на сортировку будут доставляться более чистыми и из них будет легче отобрать вторичные фракции. В итоге за ближайшие несколько лет мы должны выйти на уровень использования 15% вторичных ресурсов, а в перспективе на утилизацию, не считая компост и топливо из отходов, должно направляться не менее 20% твердых коммунальных отходов», — отметил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.