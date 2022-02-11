Мусорные заводы построят в Омской области на основе концессий

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Омской области Александр Бурков подписали дорожную карту инвестиционного проекта, в рамках которого на территории региона будут созданы объекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проект будут реализовывать на основе концессионного соглашения.

«Мы начинаем масштабную поддержку сибирских проектов по созданию объектов обращения с ТКО в рамках государственно-частного партнерства. С руководством Омской области приняли дорожную карту по инвестпроектам на территории региона. В ближайшее время окончим согласование основных параметров федеральной схемы обращения с ТКО и начнем вносить изменения в территориальную схему. Мы планируем реализовать проект на основе концессионного соглашения и принять участие в его финансировании», — рассказал Буцаев.

В РЭО рассказали, что также планируется участие остальных регионов Сибирского федерального округа в проектах на основе концессионных соглашений. Финансирование со стороны РЭО возможно за счет средств облигационного займа по льготной ставке.

Правительство одобрило РЭО такую меру поддержки в прошлом году, компания профинансировала благодаря ей пять проектов в трех регионах на общую сумму 6,1 миллиарда рублей.