Экология 11 апреля 2023, 10:09 Мусорные заводы получат зеленое финансирование

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Это позволит строить больше комплексов по переработке отходов

Теперь комплексы по переработке отходов (КПО) смогут претендовать на льготное финансирование. Правительство РФ включило их в перечень направлений зеленых инициатив.

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Программа льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития заработала в России в 2021 году. Таким образом были сформированы экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты.

Теперь комплексы по переработке отходов (КПО) получают статус инвестиционного проекта с минимальным воздействием на окружающую среду при наличии ряда пунктов. В частности, комплексы должны соответствовать Справочникам по наилучшим доступным технологиям (НДТ), а также иметь на своей территории мощности по утилизации и сортировке отходов. Зеленое финансирование позволит КПО строить, развивать и модернизировать свою инфраструктура на максимально выгодных условиях.

«Теперь зелеными будут называться и комплексы по переработке отходов, ранее не имевшие доступ к зеленому финансированию. В перспективе это позволит нам нарастить мощности данного профиля и расширить карту объектов КПО, что в целом окажет благотворное влияние на отрасль. По большому счету, обновление зеленой таксономии в России заметно приблизит страну к достижению показателей национального проекта „Экология“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Постановление о расширении перечня направлений зеленых инициатив № 373 утверждено Правительством РФ 11 марта 2023 года. Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 21 сентября 2021 года № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».

«Поправки в национальную таксономию зеленых и адаптационных проектов делают этот важнейший документ по некоторым направлениям более реалистичным. Таксономия должна стать инструментом мобилизации средств на реализацию проектов, которые заметно снижают негативное воздействие на окружающую среду по отношению к существующей в нашей стране ситуации и выходят на показатели нацпроектов», — считает руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик.