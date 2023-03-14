Экология 14 марта 2023, 13:39 Мусорные заводы под Челябинском превратят 41 тысячу т отходов во вторсырье

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Они будут построены в экопромышленном парке

Предприятия экопромышленного парка в Челябинской области будут перерабатывать до 41,4 тысячи тонн пластиковых отходов и текстиля. Реализацию проектов резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

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«Экопромышленный парк будет построен в Челябинской области в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Его резидентам РЭО окажет меры поддержки. Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Желание стать резидентами экопромышленного парка уже выразили организации ООО „Сансара“, ООО „СимВОЛ“, ООО „Чистый Челябинск“, ООО „Новаполимер“, ООО „Немузеймусора“. Мощность переработки на этих предприятиях может составить 41,4 тысячи тонн в год. Стоимость объектов оценивается в 1,5 млрд рублей. По проекту „Сансары“ РЭО входит в уставный капитал компании и готов его финансировать за счет облигаций после того, как проект пройдет государственную экспертизу. Сумма финансирования проекта будет определена после завершения проектирования, но мы ориентируемся примерно на 1,45 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Сансара» в создаваемом экопромышленном парке планирует перерабатывать 23 тысячи тонн в год пластиковых отходов (ПЭТ-флекс, ПП). «Символ» планирует создать предприятие по регенерации полимеров мощностью 3 тысячи тонн в год. «Чистый Челябинск» намерен заниматься утилизацией плавающего и тонущего пластика в объеме 8,4 тысячи тонн в год, а «Немузеймусора» — утилизацией текстильных изделий в объеме 2 тысячи тонн в год. «Новаполимер» создаст производство по регенерации полимеров мощностью 5 тысяч тонн в год.

Указанные организации в настоящий момент осуществляют предпроектные исследования и сбор информации для проектирования производственных объектов.

«Территорией для создания экопромышленного парка в Челябинской области определен Миасский городской округ. Для этих целей из федерального бюджета уже выделено 1,2 млрд рублей. К строительству экопромышленного парка планируется приступить в текущем году. Хочу подчеркнуть, что экопромышленный парк — современный федеральный проект, максимально безопасный и экологичный. Коммунальные отходы поступать на данную площадку не будут — сюда будут привозить только чистое вторсырье, пригодное для дальнейшей переработки. Кроме того, объект предполагает также создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет», — пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В соответствии с постановлением Правительства от 4.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» резиденты экопромышленного парка могут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание отходов, вторичных ресурсов и производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того, чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

Резиденты экопромышленного парка также могут рассчитывать на льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативными актами Челябинской области и Российской Федерации. Объект будет запущен в 2024 году.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Челябинской области, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской областях. Все экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.