Мусорные заводы на 800 тысяч тонн ТКО построят в Омской области

Три мусорных завода общей мощностью 800 тысяч тонн могут появиться в Омской области до 2024 года. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Омской области Александр Бурков подписали дорожную карту по строительству объектов.

«В соответствии с поручением вице-премьера Виктории Валериевны Абрамченко между ППК РЭО и правительством Омской области согласован план мероприятий по реализации программы создания инфраструктуры обращения с ТКО, которое обеспечит 100% обработки и 50% утилизации отходов. Таким образом будут достигнуты цели Федерального проекта и указа президент», — отметил Буцаев.

Три объекта будут построены в разных районах Омской области до конца 2024 года. Общая мощность комплексов составит более 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. По словам Буцаева, в долгосрочной перспективе это поможет закрыть вопросы, связанные с формированием устойчивой системы обращения с ТКО.

Глава Омской области назвал стратегической задачей внедрение современных принципов обращения с отходами. И создание такие объектов позволит достигнуть показателей нацпроекта «Экология» в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Сейчас мы вместе с ППК РЭО рассматриваем механизмы привлечения зеленых облигаций при строительстве заводов. В долгосрочной перспективе это снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух как в городе Омске, так и в муниципальных районах», — сказал Бурков.

В августе этого года с рабочим визитом в Омск приезжала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она посетила места размещения отходов, выведенные из эксплуатации, а также дала ряд поручений на период до 2024 года.