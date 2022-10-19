РЭО проследит за созданием мусорных заводов на 2,7 млрд рублей в Калининграде | 360°

Экология 19 октября 2022, 17:00 РЭО проследит за созданием мусорных заводов на 2,7 млрд рублей в Калининграде

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До конца 2024 года в Калининградской области планируется строительство объекта обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на 350 тысяч тонн. За созданием комплекса в срок проследит Российский экологический оператор, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам рабочей поездки в регион. РЭО подписал с областью новую дорожную карту.

«Обсудили с губернатором Антоном Алихановым развитие инфраструктуры в Калининградской области и строительство перспективных объектов в ней. До конца 2024 года в Калининградской области должен появиться КПО вблизи поселка Корнево мощностью 350 тысяч тонн. В 2019 году было заключено концессионное соглашение, в рамках которого объем инвестиций со стороны РЭО может составить 2,7 млрд рублей. Ожидаем со стороны инвестора детального соблюдения сроков, за которым совместно с регионом будем внимательно следить. Регион должен завершить строительство объектов в установленные дорожной картой сроки. Создание объекта позволит приблизить регион к показателям по 100-процентной сортировке и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По его словам, дорожную карту обновили из-за риска срыва сроков. До конца года регион подпишет дополнительное соглашение в части увеличения стоимости проекта, добавил замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. Планируется, что РЭО профинансирует проект до 95% от стоимости за счет средств от размещения облигаций.

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В регионе также планируется построить мусоросортировочный комплекс Неманский, его мощность будет достигать 25 тысяч тонн, стоимость объекта оценивается в 960 млн рублей. Помимо этого запланирована реконструкция КПО Гусевский. Его мощность — 120 тысяч тонн, стоимость — 300 млн рублей. Эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024–2025 годах. Здесь также ожидается финансирование РЭО до 95% от стоимости из средств от размещения облигаций.