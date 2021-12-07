Мусорные заводы мощностью 500 тысяч тонн могут построить в Башкирии

Объекты обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют построить в Башкирии. Их мощность составит более 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев после встречи с главой Минприроды Республики Уралом Искандаровым.

«Обсудили на встрече создание новых перспективных объектов обработки на территории Республики. Общая мощность комплексов составит более 500 тысяч тонн ТКО в год. Было предложено реализовать все проекты на основе концессий, объем инвестиций оценивается в более чем шесть миллиардов рублей. Рассматривается финансирование за счет зеленых облигаций РЭО», — сказал Буцаев.

По мнению РЭО, наиболее приоритетным для Башкирии будут объекты для Уфы и прилегающих муниципальных образований Уфимского и Благовещенского районов.

При реализации проектов на основе концессионного соглашения, они могут получить финансирование за счет средств, которые будут получены от размещения зеленых облигаций РЭО. Построенные мощности позволят выполнить показатели федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» в регионе, а также создадут условия для развития переработки компонентов ТКО.