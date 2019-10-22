«Мусорную» революцию объявляю состоявшейся! В Сокольниках открылась выставка Wasma 2019

«Мусорная» революция настигла Подмосковье еще в прошлом году с появлением во дворах региона того самого синего контейнера для раздельного сбора. А что дальше? Как и с помощью чего в ближайшие годы история с раздельным мусором и вторсырьем поднимется еще на одну ступень выше? В Сокольниках открылась 16-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки и утилизации отходов, а также первый международный конгресс экологических технологий Wasma.

К раздельному сбору мусора Подмосковье вроде бы приучили. По крайней мере, точно разжевали, что к чему. Теперь дело за малым — понять, как развивается мусорная индустрия на этапе работы со вторсырьем.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, сейчас даже автомобили-погрузчики модернизируются, хотя, казалось бы, здесь можно обойтись и без прикрас. Этот контейнер представляет собой огромную бочку, которая транспортирует мусор на сортировочные станции и прямиком на переработку. К слову, производят их тоже в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

«В него собирается мусор с мелких контейнеров, который идет с домов, перевозится на сортировочные станции, потом в него загружается с помощью сортировочных линий», — рассказал генеральный директор ООО «Тальконт» Роман Царук.

Источник фото: телеканал «360»

У такого контейнера большая грузоподъемность, но при этом он не деформируется. Щелковское оборудование — хороший пример импортозамещения, такие гиганты уже понемногу приживаются у подмосковных региональных операторов. Да и вообще Подмосковье — один из самых передовых регионов, совершивших «мусорную реформу».

Источник фото: телеканал «360»

«И сегодня соотношение цена-качество российской техники, которая использует в том числе и иностранные технологии, достаточно неплохое. Поэтому российскую технику покупают, мы ее видим каждый день в наших городах и селах, из которых она вывозит мусор», — сказал зам. генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Сергей Королев.

Источник фото: телеканал «360»

Но как это работает в стенах заводов — знает не каждый. Рассказываем — макет барабанного сепаратора сортирует мусор по фракциям и форме. Мелкий бисер отдельно, бусины крупнее — уже в другую ячейку. А есть еще магнитный конвеер.

Источник фото: телеканал «360»

Комплекс магнитной сепарации отделяет металло-примеси из потока сырья. Такой уже используется на заводах по переработке ТБО.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральным спонсором мероприятия выступила группа компаний «ЭкоЛайн» — ведущий оператор по обращению с отходами в Подмосковье. Выставка Wasma будет работать с 22 по 24 октября 2019 года в Москве в КВЦ «Сокольники».