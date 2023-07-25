Экология 25 июля 2023, 20:22 Мусорная отрасль высоко оценила принятие законопроекта РОП РЭО

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Представители отрасли по обращению с отходами поприветствовали принятие законопроекта о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) в Госдуме. Игроки рынка утилизации считают, что благодаря нововведениям станет проще регулировать отрасль, а также станет возможным больше стимулировать компании вкладываться в производство перерабатываемых товаров и упаковки. Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко обращалась к президенту РФ с просьбой поддержать законопроект.

«После вступления в силу закона о РОП ситуация с утилизацией отходов от использования товаров и упаковки качественно изменится. Напомню, что законопроект устанавливает ответственность за переработку отходов для всей производимой упаковки: 55% упаковки — в 2025 году, 75% — в 2026 году и с 2027 года — для всей упаковки. РОП также сыграет огромную роль в переходе к экономике замкнутого цикла в нашей стране — это фундаментальный экономический механизм, который является движущей силой развития циркулярной экономики», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Было достаточно серьезное обсуждение, было очень много замечаний, поправок со стороны депутатов. Хочу сказать, что поправки являются компромиссными решениями между всеми субъектами, которые их согласовывали, и правительством, и депутатами. <…> Самое важное, на что нужно обратить внимание, мы приняли очень важную компромиссную поправку, согласно которой теперь автоматизация и отчетность будет только в единой системе ЕФГИС УОИТ через личный кабинет. Это важное системное решение, которое позволит всем сделать систему очень прозрачной, и вопрос администрирования будет намного проще», — сказал во время выступления в Госдуме депутат Александр Коган.

Новая система РОП позволит решить существенную часть проблем, связанных с захоронением отходов, будет стимулировать инновации в разработки экологически безопасных и легкоперерабатываемых товаров и упаковки, отметил исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев. Поскольку производители товаров и упаковки будут нести ответственность за весь жизненный цикл своей продукции, у них будет большой стимул инвестировать в более цикличные альтернативы, снижая общее воздействие своей продукции на окружающую среду.

«Отрасль переработки макулатуры видит принятие законопроекта в том виде, который был утвержден Государственной Думой, как переломный момент на пути к более устойчивой экономике замкнутого цикла в России. Можно с полной уверенностью сказать, что принятая нами система РОП станет самой эффективной в мире за счет ее максимальной управляемости и прозрачности, прежде всего, за счет переноса ответственности в отношении упаковки непосредственно на ее производителей. Кроме того, внедрение новой модели РОП улучшит инфраструктуру по сбору, сортировке и утилизации отходов по всей стране, что позволит значительно увеличить уровни утилизации ТКО. Мы приветствуем дальновидность законодателей в признании потенциала РОП для преобразования экономики и окружающей среды», — сказал Сергеев.

«Ответственность переносится на производителей упаковки, в итоге кратно уменьшится количество компаний, подпадающих под администрирование. Для сравнения, производителей картонной упаковки — единицы, а предприятий, которые ее используют для своей продукции, — тысячи. Понятно, что затрат на администрирование первых будут гораздо ниже, чем для тысяч. Кроме того, это про прозрачность системы. Уверен, что выбранный нами путь позволит как можно скорее перейти к экономике замкнутого цикла в нашей стране», — сказал председатель Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ, депутат Государственной Думы Андрей Луговой.

Обновлённая законодательная и нормативная правовая база в части модернизации института РОП должна обеспечить решение задач по повышению эффективности деятельности производственных утилизирующих предприятий, повышению отраслевой прозрачности и как следствие улучшению экологической обстановки в стране, прокомментировала исполнительный директор АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» Екатерина Радионова.

«Отраженные в законопроекте аспекты по увеличению прозрачности прослеживания движения отходов и формирование реестра добросовестных утилизаторов должны оказать положительное влияние на развитие рынка ответственных как заказчиков, так и исполнителей услуг РОП», — сказала она.

Депутат Надежда Школкина во время принятия законопроекта в нижней палате парламента обратила внимание на работу Комитета по природопользованию и экологии Госдумы и поблагодарила коллег за проделанную работу.

«Закон действительно сложный, закон очень нужный. Закон мы прорабатывали много лет, и несмотря даже на тот короткий срок, в который он поступил в первом чтении, комитетом была проделана огромная масштабная системная работа. У нас тоже было много вопросов, и мы комитетом системно отработали все вопросы вместе с правительством. Огромное спасибо и профильному вице-премьеру Виктории Валериевне Абрамченко, Гордееву Алексею Васильевичу, Дмитрию Николаевичу и, конечно, Александру Борисовичу Когану, которые не пожалели время. Мы находились здесь буквально до 12 часов несколько дней подряд и отработали все проблемные вопросы. Да, еще будут какие-то мелочи, которые нам предстоит отработать, в том числе, и с правительством, но этот путь мы достойно вместе с комитетом проделаем. И мы приглашаем всех коллег из других фракций присоединиться к этой системной большой хорошей работе, которая нужна всем, не только нам, но и всей нашей России», — сказала Школкина.

Законопроект о РОП был принят Госдумой 25 июля 2023 года. Ранее Владимир Путин поручил Правительству Р Ф совместно с Госдумой обеспечить принятие федерального закона в период весенней сессии 2023 года. После принятия законопроекта будет введена ответственность по утилизации отходов за весь объем выпущенной упаковки. Она будет вводиться поэтапно: в 2025 году — в отношении 55% выпущенной упаковки, в 2026-м —75%, с 2027-го — ответственность за весь объем. Вводится реестр добросовестных утилизаторов — компаний-переработчиков отходов. Закрыть ответственность через утилизатора, не включенного в реестр, станет невозможно. Законопроект предусматривает перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки. Благодаря этому существенно уменьшится количество администрируемых лиц.