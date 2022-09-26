Мусорная отрасль получит 90 млрд рублей за счет зеленых облигаций | 360°

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Мусорная отрасль получит 90 млрд рублей за счет зеленых облигаций

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Ценные бумаги разместят на московской бирже в 2022-2024

Российский экологический оператор начнет выпускать облигации, по которым государство просубсидирует ключевую ставку, и это позволит привлечь 90 миллиардов рублей. Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, доходность по ним будет больше, чем по вкладам в банках, а купить ценные бумаги сможет каждый.

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«В 2023—2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено около 90 млрд рублей. Финансированием федпроект „Комплексная система обращения с ТКО“ обеспечен полностью. Установленные показатели федерального проекта достигаются и будут выполнены в срок. Речь идёт о сортировке 100% ТКО и снижении доли захоронения отходов на полигонах на 50% к 2030 году», — сказал Буцаев.

РЭО окажет меры поддержки и приоритет будет отдавать в пользу концессий и зеленых облигаций. Госкомпания может профинансировать проект до 95% за привлечения средств на бирже через зеленые облигации. Сейчас РЭО изучает свыше 50 концессионных проектов более чем на 100 млрд рублей, которые могут быть профинансированы в 2022-2024 годах. 

Благодаря этому, вложить средства в отрасль могут банки, финансовые институты, страховые компании, физические лица. Инвесторы получат доход выше ключевой ставки Банка России, которая на момент написания статьи составляет 3%. РЭО уже договорился с крупными банками страны, ведет переговоры с другими. Россельхозбанк выкупит облигации РЭО на сумму в 50 млрд рублей, «Открытие» возможно выкупит облигаций на 10 млрд рублей.  

Облигации, которые выпустит РЭО на московской бирже, отвечают принципам устойчивого развития и ESG. Правительство одобрило их выпуск на общую сумму 100 млрд рублей, они будут размещены в 2022-2024 годах. В прошлом году правительство одобрило РЭО выкуп облигационного займа, компания вложила 6,1 млрд рублей в пять проектов. Еще 14 проектов будут профинансированы на 9 млрд рублей в 2022 году.

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