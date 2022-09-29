Мусорная отрасль оказалась самой быстрорастущей | 360°

Экология 29 сентября 2022, 18:41 Поделиться Telegram

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Viber Мусорная отрасль оказалась самой быстрорастущей

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Отрасль обращения с отходами выросла на 35% в 2021 году благодаря усиленной разработке нормативно-правового регулирования, заявил глава Минприроды Александр Козлов на парламентских слушаниях в Госдуме. По его словам, отрасль стала самой быстрорастущей. За круглым столом также выступил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, который заявил, что переработка отходов к концу года вырастет на 16,4% благодаря мусорной реформе.

Глава РЭО рассказал о мерах поддержки отрасли, к которым относится финансирование за счет выпуска облигаций РЭО, концессионные соглашения и облигационный займ. «Возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зелёных, которые выпускает РЭО», — сказал Буцаев.

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Он добавил, что за счет создания новых объектов уровень переработки отходов вырастет на 16,4% до 5,39 миллиона тонн уже в 2022 году по сравнению с предыдущим годом (4,63 млн тонн), или на 0,76 млн тонн. На повышение уровня утилизации повлияет создание 2 предприятий по утилизации, 5 участков по утилизации, 24 предприятий и 8 участков по обработке отходов.

За счет концессионных соглашения более 130 объектов обращения с ТКО построят и реконструируют в стране к 2024 году. В 2022 году таких объектов будет 65 в 31 регионе на сумму 166 млрд рублей, в 2023 году — 49 объектов в 27 регионах на сумму 145 млрд рублей, в 2024 году — 19 объектов в 10 регионах на сумму 57 млрд рублей. Объем мощностей по утилизации составит 9,5 млн тонн отходов и по обработке 25,8 млн тонн отходов.

В рамках облигационного займа РЭО может оказать финансирование до 28,9% стоимости проекта.

Благодаря перечисленным трем инструментам: зеленые инвестиции, капгрант и займ — РЭО вложит в развитие новых объектов 465 млрд рублей, что составит примерно 87% участия компании в проектах. Станет возможным построить объекты мощностью по утилизации 18,3 млн тонн отходов и по обработке 32,6 млн тонн отходов.

Парламентские слушания по реформе обращения с отходами прошли в Госдуме 28 сентября. В них приняли участие представители органов власти и участники рынка.

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