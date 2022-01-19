Мусор из других регионов не будут ввозить в Вологодскую область

Территориальную схему обращения с отходами Вологодской области согласовали с проектом Федеральной схемы на встрече Российского экологического оператора с руководством региона. В рамках этих схем ввозить на территорию области мусор из других субъектов не будут. Кроме того, РЭО и Вологда подписали дополнительное соглашение о работе над инвестиционными проектами в регионе, сообщил генеральный директор ППК Денис Буцаев.

«ППК РЭО подписал дополнительное соглашение к протоколу согласования Федеральной схемы с Вологодской областью с заместителем губернатора Виктором Владимировичем Рябишиным. В рамках подписанного соглашения ППК РЭО совместно с Вологодской областью сформирует план работ по реализации инвестиционных проектов», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По словам заместителя гендиректора по вопросам аналитического сопровождения РЭО Алексея Макрушина, терсхему Вологда готовила совместно с ППК, она была принята после долгих обсуждений и теперь синхронизирована с федеральной схемой. Также прорабатываются вопросы предоставления мер финансовой поддержки в рамках инвестиционных проектов.

Рабочая встреча состоялась 18 января 2021 года, на ней также обсудили ввод в эксплуатацию новых современных объектов обращения с ТКО и развитие отрасли в регионе. Участники встречи особо обратили внимание на то, что по терсхеме и федсхеме ввоз на территорию области отходов из других субъектов РФ не предусмотрен.