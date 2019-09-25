Мусор — не такая бесполезная вещь, как кажется, ведь на нем можно заработать. Сложно поверить, но из кучи пакетов можно даже создать одежду, а из пластика — топливо. Это стало возможно в том числе благодаря модернизации комплекса по переработке отходов «Солопово» в Зарайске.

24 сентября в Зарайском городском округе открылось современное предприятие по переработке мусора. Оно не только решит все вопросы с отходами, но и поможет сделать воздух чище. А еще принесет немало денег в бюджет. Оказалось, что на куче отходов можно заработать.

На зарайском предприятии есть установки, которые смогут извлекать полезные фракции. Например, органические отходы отправляются в емкости для компостирования, чтобы потом стать грунтом. А металл, бумага, пластик и стекло пойдут на вторичную переработку — и потом станут одеждой, топливом.

Почти вся работа зарайского КПО автоматизирована, но и человеку есть чем там заняться. Во-первых, мусор нужно привезти на предприятие — это делают водители на грузовиках. Вторая работа, которая не обойдется без рук — разделение мусора.

Сейчас в Подмосковье функционируют три современных КПО — в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах. До конца этого года должны запустить еще четыре подобных комплекса, а в 2020 году — еще пять. В 2022 году должны открыться четыре завода термической обработки мусора, которые будут применять исключительно экологически безопасную технологию Hitachi Zosen INOVA.

Зарайское КПО торжественно открыли во вторник, 24 сентября. Событие посетили председатель и депутаты Московской областной думы, министр жилищно-коммунального хозяйства региона, главы Зарайска и общественники. Они познакомились с работой комплекса, технологиями глубокой сортировки и сепарирования твердых коммунальных отходов, современными методами утилизации и захоронения ТКО.

Источник фото: телеканал «360»

Мусорная реформа

Жизнь без мусора — в Подмосковье - Обновленный комплекс по переработке отходов в Зарайске стал сильнее в три раза Подробнее

Долгие годы в Московской области были проблемы с разделением и переработкой мусора. Жители страдали из-за недобросовестных предпринимателей, которые игнорировали потребности граждан и лишь ставили перед собой цель обогатиться. Но вскоре власти региона нашли способы решить этот острый вопрос.

В Подмосковье находится около 20% всего мусора страны — 10 миллионов тонн коммунальных отходов. Свалки, где разрешено складировать мусор, были почти переполнены. Для этого и придумали переработку, которую внедряют по всему региону.

Уже многое сделано для того, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее: больше половины полигонов уже закрыты, появилась раздельная система сбора мусора и, что самое важное, запущены комплексы по переработке отходов. Теперь большую часть мусора можно не захоранивать, а отправлять на вторичное производство.

К 2030 году, согласно расчетам, система управления отходами достигнет такого уровня, что потребуется лишь три свалки из 39, действовавших в 2013 году.

Для людей которые сомневаются, что работы по обращению с ТБО ведутся, придумали сервис «Электронный талон», который отслеживает каждый мусоровоз, который заезжает на легальные свалки. Но даже несмотря на это появляются те, кто бросают кучи мусора в неположенных местах. О таких случаях следует сообщать в систему «Добродел».